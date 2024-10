FOTOD Heelia Sillamaa avas koos elukaaslasega teatri: hoidsin pöialt, et ta unustab selle «hullu» mõtte kiiremas korras ära

«Selja taga on pöörased ajad ja pea pingelangusest suisa nii kerge, et mitte midagi tarka ei oska öelda,» rõõmustab sisulooja Heelia Sillamaa ühismeedias selle üle, et koos elukaaslase Peep Maasikuga sai avatud TEMUFI teatri uus teatrimaja.