ISA ELU HIND Vähiravifond tõttab 40 000 euroga kuus appi 53-aastasele pereisale Jaanusele

Just sellepärast pöörduski Jaanus vähiravifondi poole ja sai sealt positiivse vastuse: «Olen südamest tänulik fondilt saadud positiivse vastuse eest. See on väga oluline ja suur abi nii mulle kui ka mu perele ja lähedastele, kes on mulle sellel teekonnal igati toeks olnud.»

Postituses võttis sõna ka Janne, kes on üle kahe aasta sama ravimi jaoks Kingitud Elult toetust saanud ja kelle haigus on tänu ravile kontrolli all. «Minu elus on need kaks aastat olnud pilgeni täis hetki, mille eest olen tänulik ja õnnelik. See kõik on saanud teoks tänu vähiravifondi jätkuvale toetusele, inimestele, kes on toetanud ravi jätkamist, mille eest meie pere on südamest ja pilgeni tänulik. Mina aga mõtlen jätkuvalt igal õhtul kõigile neile toetajatele, saates nende poole oma tänutäis mõtted. Ka kõik kontserdid, mida olen korraldanud või korraldamas, on oma olemuselt tänuavaldus,» tõdes Janne.