SINUL KA? Nendel kuupäevadel sündinutel on ees romantilised ja naudingulised päevad

Meil on ees väga kaunis taevaseis, nimelt ilu- ja armastusejumalanna Veenus 18° Skorpionis ühendab käed sõjajumal Marsiga 18° Vähis harmoonilises trigoonis, mis on kõige tugevam 7. kuni 9. oktoobrini. Seda mõnusalt romantilise, naudingulise ja loova alatooniga taevaseisu meil viimasel ajal just väga tihti aset leidnud ei ole – alates 2019. aastast vaid korra aastas.