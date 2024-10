Räppar Tupaci perekond palkas advokaadi: kas Diddy võis ligi 30 aastat tagasi olla seotud räppari surmaga?

P. Diddy süüdistused on taas päevavalgele toonud mehe väidetava seotuse Tupaci surmaga, millest on aastaid siin-seal sahistatud. 1996. aastal tapetud räppari perekond on nüüd Diddy süüdistuste valguses palganud tippadvokaadi, et uurida, kas mees oli kuidagi Tupaci tapmisega seotud.