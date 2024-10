OSTA ÄRA Kalle Klandorf pani oma ustava mersu müüki

2017. aastal soetatud Mercedes-Benz E 220 eest tuleb ostjal välja käia 25 000 eurot. Musta värvi sedaan-tüüpi sõiduautol on automaatkäigukast, nelikvedu ja 143 kW mootor.

«Väga heas korras sõiduauto, ostetud Eesti Mercedes Benzi esindusest,» on Klandorf kirjutanud kuulutuse juurde ja lisanud, et autol on selle aja jooksul olnud üks omanik.