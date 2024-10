«Väga äge sõpruskond on meil, ütlen kohe ära,» keerutab Kelli-Karita, kui vastab küsimusele, kas nad on juutuuber Andrei Zevakiniga paar. «Tutvusringkond on suur, kõik saame hästi läbi, meil on väga tore sõpruskond,» ei anna naine vastust.