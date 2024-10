HÄIRIV VIDEO 24-aastane venelanna kukkus keset Gruusia tänavat ja suri

Turistina Gruusia pealinnas Thbilisis olnud 24-aastane venelanna Arina jäädvustas telefoniga tänaval filmides oma surma, vahendab TMZ. Videoklipis on näha, et Arina laulab ja tantsib õhtusel ajal pealinna tänaval, kuulates venekeelset laulu, kuni ta haarab telefoni, et filmida oma sõbrannat.