POLE OODATUD Anija mõisas toimuvat õpetajate tänuüritust kajastada soovinud videograaf jäeti ukse taha

«Miks on õpetajate tänuüritus nagu salastatud asi?» küsib Elu24 toimetusele vihje saatnud Anija valla elanik. Ta viitab sellele, et valla kodulehelt leiab küll spordivõistluste info, kuid kalendrisse pole kirja pandud, et õpetajate päeval, 4. oktoobril toimub õpetajatele suunatud tänuüritus. «Saab ju kirja panna, et kutsetega üritus ja pole avalikkusele suunatud, aga äramärgitud võiks see ikkagi olla,» leiab elanik. «Samuti piiratakse seda, kes võib kajastada tänuüritust ja kes mitte, Valgusmeedia MTÜ videograafi näiteks kohale ei lubatud. See on nagu ajakirjanduse suukorvistamine,» leiab vihje saatja.

«Meil on omad põhjused selleks»

Täna õhtul kell 17.00 algab Anija mõisas õpetajate tänuüritus, kus osalevad volikogu esimees Jaanus Kalev, vallavanem Riivo Noor, sotsiaal- ning haridusvaldkonna abivallavanem Tiina Silem ning sotsiaalteenistuse juht Svetlana Lass. Üritust jäädvustama tuleb fotograaf, kes on valla koostööpartner.

Tänuürituse korraldaja, Anija vallavalitsuse kultuurikeskuse juhataja Veiko Veiert ütleb, et tänuüritus on kinnine üritus. «Üldiselt on kutsetega üritus,» sõnab Veiert. Ta ütleb, et kuigi üritus on kutsetega, saavad väljaanded seda soovi korral kajastada. «Väljaanne Anijauudised pole küll kordagi öelnud, et nemad tahavad tulla. Nad tahtsid saata kellegi teise kajastama. Meil on olemas oma kajastajad, kes kajastavad seda sündmust ja see ei ole probleem.»