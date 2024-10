POLE OODATUD Anija mõisas toimuvat õpetajate tänuüritust kajastada soovinud kohalik meedia jäeti ukse taha

«Miks on õpetajate tänuüritus nagu salastatud asi?» küsib Elu24 toimetusele vihje saatnud Anija valla elanik. Ta viitab sellele, et valla kodulehelt leiab küll spordivõistluste info, kuid kalendrisse pole kirja pandud, et õpetajate päeval, 4. oktoobril toimub õpetajatele suunatud tänuüritus. «Saab ju kirja panna, et kutsetega üritus ja pole avalikkusele suunatud, aga äramärgitud võiks see ikkagi olla,» leiab elanik. «Samuti piiratakse seda, kes võib kajastada tänuüritust ja kes mitte, Valgusmeedia MTÜ videograafi näiteks kohale ei lubatud. See on nagu ajakirjanduse suukorvistamine,» leiab vihje saatja.