Kõige pöörasem ja segasem eluaasta: sünnipäevalaps Kerdo Mölder avaldab enda salajased südamesoovid

«Lisades veel oma salasoovide listi, siis mu ainukesed soovid on väga tagasihoidlikud. Minu unistuste soov on kodu sügaval metsa sees – mis on juba käega katsutav ja ehk järgmine suvi ma sinna ka kolin. Teine salasoov on kord elus saada veel isaks,» avaldab ta.