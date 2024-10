Tallinna moenädala kommunikatsioonijuht Meisi Volt on pärit Pärnust, kes on olnud moesõber juba täitsa pisikesest peale ja kuna ukse taga on koputamas Tallinn Fashion Week, uurisime moeguru Voldilt, mis täpsemalt hakkab selle aasta šõul toimuma ning mis sõnum on tal Eesti rahvale seoses Eesti disainiga.

36-aastane Tallinna moenädala kommunikatsioonijuht Volt on pärit Pärnust, kes hakkas Pärast keskkooli lõpetamist Pärnus fotograafina tegutsema.



Kui naine tegutses fotograafina, siis polnud talle veel ilu- ja moemaailm nii hingelähedane ning ta keskendus rohkem portreede pildistamisele. Hiljem Tallinnasse kolides aga liikus Volt edasi meediasse ja on juhtinud suure meediamaja Delfi fotoosakonda ning olnud ka Elu24 portaali tegevtoimetaja. Just Elu24s töötades ja erinevaid sündmuseid külastades hakkas temas kasvama suur huvi moe ja Eesti disaini vastu. Elu24 oli kunagi Tallinn Fashion Weeki meediapartner, seega sai naine moenädalat usinalt ajakirjanikuna kajastada.



Mõni aeg hiljem liikus moehuviline moevaldkonda edasi, olles väljaande Catwalk peatoimetaja ja Anne & Stiili veebijuht. Küll aga kasvas südames ja hinges huvi aina rohkem näha, kuidas nii-öelda teisel pool asjad käivad ning oligi aeg liikuda edasi moevaldkonna turunduse alale.

Ei läinud kaua, kui oli laual Tallinn Fashion Weeki pressijuhi koha pakkumine ja nüüdseks on ta olnud selles ametis üle nelja aasta. Lisaks on Volt kirjutanud ohtralt moealaseid artikleid nii Õhtulehe kui Buduaari paberväljaannetele ning kommenteerinud erinevaid punase vaiba sündmuseid. Võib öelda, et mood ja disain lihtsalt tulid naise ellu väga orgaaniliselt, see oli justkui asjade loomulik kulg.