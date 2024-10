«Salajuttude» taskuhäälingus väljaöeldu pani Brigitte Susanne Hundi taas kohtuga ähvardama

«Selline väide on absoluutselt ebaõige ning alandav ja solvav,» nendib Brigitte Susanne Hundi advokaat Kristjan Kers, kommenteerides populaarses podcast'is «Salajutud» välja öeldud väidet, et Brigitte Susanne Hunt püüdis mõned nädalad tagasi väidetavalt alkoholijoobes rooli istuda. «Meile niimoodi räägiti ja mida on uut selles, et ta kohtusse ähvardab pöörduda,» nendib Mallukas.