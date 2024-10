OLED NÄINUD? Pärnus otsitakse ligi nädal aega tagasi kadunuks jäänud 17-aastast Mariat

Facebooki grupis «Märgatud24 Pärnus «Kaotatud/leitud!»» antakse teada, et Pärnus on kaduma läinud 17-aastane Maria , kes pole oma perega alates pühapäevast, 29. septembrist ühendust võtnud.

«Palume kõigil, kes on Pärnus ja selle ümbruses tüdrukut näinud, sellest teada anda! Kontakt: 661 6776»

Postituses on kirjas ka tütarlapse ema sõnad: «Ma ei saa füüsiliselt kõigile kõnedele vastata, nii et palun helistage ainult siis, kui nägite minu tütart. Nii ei jää ma olulisest infost ilma, kui ta ühendust võtab!»

Politsei pressiesindaja Hedy Tammeleht ütles Elu24-le, et tüdruku ema pole soovi avaldanud politsei vahendusel tüdruku asukohta tuvastada. «Politsei on lapsevanemaga pidevas suhtluses ja tema sõnul tüdruku elu ja tervis ohus ei ole. Kui ema omaalgatuslikult teda otsib ja mitte politsei vahendusel, siis seda me keelata ei saa,» ütleb Tammeleht.