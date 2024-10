Karmen Pedaru valusast moenädalast: õmmeldi kokku, valuvaigistid sisse ja lähed lavale

Pariisi moenädalal, mis äsja punkti sai, astus lavale ka Eesti tippmodell Karmen Pedaru. «Kuna minu vanuses enam väga moelavadel üles ei astuta, pigem on seal nooremad tüdrukud. Kui mind kutsutakse, on ikka tore,» nentis Pedaru, lisades, et tore oli nii disainerit kui enda vanu tuttavaid näha. «Oli nagu kooli kokkutulek,» sõnas ta naerdes.

Ehkki Pariisi moenädalal läks kõik planeeritult, jagas ta olukorda, kus lavale jõudmine läks läbi valu ja vere.

«Minu ajal anti modellidele väga tihti väiksed jalanumbrid, 38 või 39, aga minu jalanumber on 41. Mu varbaküüs kasvas sisse, mis läks põletikku,» rääkis Pedaru, kes käis suisa operatsioonil. Aastaid tagasi, Pariisi moenädalal, läksid varbad uuesti põletikku.

«Umbes kell 3.30 hommikul tehti kohalik tuimestus. Kell kuus pidin kohal olema Chanel'i sõul. Operatsioon tehti kiiresti ära, õmmeldi kokku ja valuvaigistid sisse ja lähed lavale. Lavaproovis ma kontsi ei pannud, aga sõu käigus mingi hetk tundsin, et kinga sees on kõik märg,» meenutas Pedaru hetke, kui tundis, et tehtud õmblused on lahti läinud. «Pärast viidi kiiresti tagasi arsti juurde.»

Pedaru nentis, et modellinduses on alati selja taga tuhandeid tüdrukuid, kes sinu kohta tahavad, nii et ei ütlemine ei ole mõistlik. «Mul on spordi mentaliteet, et enne kui hauas ei ole, siis saan hakkama,» tõdes ta.

Ka pildistamistel on tippmodelli sõnul juhtunud nii mõndagi. «Maandusin Milanost Londonisse varahommikul. Sõitsime Londonist natuke eemale ühte stuudiosse, kus filmiti James Bondi vee stseene,» meenutas Pedaru. «Tehti meik ja juuksed ära ja pandi esimene riietus selga. Läksin stuudios olevasse basseini ja nägin paati. Siis toodi järsku mitmemeetrine püüton.» Naise sõnul ei olnud tal aimugi, et peab poseerima koos suure püütoniga. «Stilist ütles, et me arvasime, et sa tühistad ära, kui me ütleme.»

Pedaru tõdes, et madude vastu tal õnneks suurt hirmu ei ole ja nii tehti mitmeid pilte. Ühel hetkel läks aga madu krampi ja hakkas justkui kägistama. «Fotograaf ja assistent hüppasid vette, lükkasid paadi kaldasse ja tehti maole süst, et ta maha rahustada. Süda puperdas paar päeva,» meenutas ta hirmsat olukorda, mis võinuks lõppeda halvasti.

