Kanal 2 kutsub osalema saates «Reede ÕHTU Robiga!»: mängus on palju lusti, auhinnad ja 500-eurone võidusumma

Kanal 2 meelelahutussaade «Reede ÕHTU Robiga!» ootab uusi osalejaid, kes on valmis sukelduma lõbusatesse ja põnevatesse võistlustesse. Igal reede õhtul astuvad Robert Rooli juhitud saates vastamisi kaheliikmelised tiimid – olgu need elukaaslased, sõbrad, sugulased või kolleegid –, kellel kõigil on võimalus võita auhindu ja 500 eurot.