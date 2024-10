See sügis on kahtlemata aasta kõige kurnavam ja keerukam aeg, mil tuleb päris intensiivselt tegeleda n-ö minevikutaagaga, mis pole siiani veel lõppenud. Seda nii isiklikes eludes, kui ilmselgelt ka ühiskondlikus ja poliitilises maailmas.

Taevaseisude järgi on kõige tähenduslikum see, et Pluuto (võim) on tegemas lõpparvet Kaljukitse (vanad struktuurid ja hierarhiad) tähemärgiga. 18. novembril lahkub Pluuto jäädavalt Kaljukitsest ning pärast seda muutub üsna tõenäoliseks ka Vene-Ukraina sõja lõppemine, ent lisaks veel palju muudki.