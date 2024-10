VIDEO Skandaalse modelli seiklused jätkuvad: Kate Moss oleks joobes peaga hotelli treppidel ninuli käinud

Nimelt ringlevad Tiktokis erinevad videod, kus on silmnähatavalt märgata, et Inglismaa tuntud modell ei ole adekvaatses konditsioonis. Endine supermodell on ilmselgelt tugevalt joobes. Ühes videos, mida on vaadatud ligi viis miljonit korda, on näha, kuidas modell pärast Pariisi moe-show'd tuigub hotelli ees nii kõvasti, et isegi majutuse töötaja on valmis teda abistama.