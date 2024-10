Saates «Ma näen su häält» asuvad võiduraha püüdma säravad sõbrannad: omavahel riidu minna me ei kavatse!

Viivika seevastu on alumiiniumi- ja klaasitootmise tehase juht. Kuigi tema töövaldkond erineb Marleeni omast, on tugev sõprus ja ühised elukogemused neid alati koos hoidnud. «Oleme aastate jooksul õppinud üksteise tugevusi ja nõrkusi tundma ning see teeb meie koostöö siin eriti tugevaks,» ütleb Viivika. Marleen lisab, et nad tulid saatesse positiivse emotsiooni pärast: «Meie eesmärk on eelkõige lõbusalt aega veeta. See saade ise on juba nii fun, et me püüame oma parima anda ja lihtsalt nautida!» Viivika lisab naljatledes, et nad on kokku leppinud, et saates nad esimest korda elus omavahel riidu minna ei kavatse.