29. septembri hommikul avaldas sisulooja Natalja Zjuzkova kirjavahetuse Rannamajast tuntuks saanud Ada Nelkega, mis ei jätnud kedagi külmaks, sest teemaks võeti pilditöötlus ning filtrite kasutamine. Nimelt vihjas Zjuzkova, et ta ei saa aru, kuidas keegi, kes töötleb oma pilte, annab sõbralikku soovitust, ja seda mitte kõige viisakamas võtmes. Kuna tegemist on tõesti kuuma teemaga, uurisime tuntud naistelt, mida arvavad nemad piltide töötlemisest.

Pühapäeval 29. septembril postitas 29-aastane sisulooja ja ajakirjanik Zjuzkova enda Instagrami storydesse mitu aastat vana kirjavahetuse endise sõbrannaga. Sisulooja oli kuvatõmmisel ära peitnud küll pärisnime kellega vestlus toimus, kuid tähelepanelikud lugejaid tuntsid proofilipildi järgi ära, et tegemist on 29-aastase Ada Nelkega, kes on osalenud mitmes telesaates.