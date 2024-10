Katri Teller aastaid tagasi saadud diagnoosist: olen tohutult vaeva näinud, aga inimesed vaatavad, et üldse ei pinguta

«Ma käisin psühhiaatri juures esimest korda juba 25 aastat tagasi,» avaldas Teller ja lisas: «Sest mulle on see vaimse tervise teema alati oluline olnud... Mul tuli keskkooli lõpus nii tugev paanikahäire, et ma ei saanud normaalselt elada, ühistransporti kasutada, lifti kasutada ega seltskonnas olla.»

«See tegelikult pani need tükid minu jaoks kokku,» nentis Teller, lisades, et tegi mitu kuud diagnoosi saamiseks erinevaid teste. «See diagnoosi saamine annab rahu... Täna ma tean väga selgelt, mis on minu miinused ja kui neid asju ei saa vältida, siis ma proovin delegeerida või küsin abi. Ja ma ka tean, mis on minu plussid ja ma panen läbi nende plusside. Ma olen endaga hellem, sellepärast, et mõned asjad on olnud minu jaoks meeletult rasked elus ja ma olen nii tohutult näinud vaeva, aga inimesed vaatavad, et sa üldse ei pinguta. Aga see on mulle raske.»