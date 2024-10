FOTO «Kui ilus!» Valgamaal maantee ääres püüab pilke omapärane pink

«Väga kena,» kiidab bussipeatusest mööda sõitnud mees, kes peatas auto, et pingist pilti teha. «Siin on küll tore bussi oodata, saab samal ajal imetleda käsitööd ja ka pingi juurde istutatud lillede ilu,» ütleb ta ning jagab fotot.

Pingile on antud ka nimi – «Vanaema kallistus». See on viimane Taheva piirkonna bussipeatuste pinkide sarjast, mis valmisid ajavahemikul 2019–2022. Pinkide valmistamise projekti koordineeris Taheva Valla Külade Selts. Pingid valmisid Luiga käsitöötalu ja Puu Vägi OÜ puutöökojas.