EBAMEELDIV TEENINDAJA «Uskumatu, kuidas meisse selles restoranis suhtuti!»

«Kuna kohale jõudes klienditeenindajat me ei näinud, siis küsisime viisakalt leti taga tegutsenud kokalt, kas nad on veel avatud ning kas saame sel kellaajal süüa tellida. Kokk oli väga meeldiv inimene ja ütles meile, et nad on avatud kella üheksani õhtul. Ta isegi juhatas meid lauda,» meenutab Maria sündmuste algust, mis leidis aset möödunud nädala laupäeval umbes kella kaheksa ajal õhtul.