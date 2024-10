Briti teadlane arvab, et kui tunnete, et elate virtuaalses reaalsuses, nagu on näha «The Matrix» filmides, kus arvutihäkker Neo (Keanu Reeves) koges seda omal nahal, võib teil õigus olla.

Portsmouthi ülikooli füüsikadotsent Melvin Vopson väidab, et kogu meie universum võib olla täiuslik arvutisimulatsioon. Ja tema sõnul tõend, et see niinimetatud simulatsioonihüpotees on õige, võib peituda piiblis.