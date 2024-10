ELU25 Juku-Kalle Raid: täna pandi riigikogu vaikivasse olekusse

Ajaloos on tihti nii, et mingid asjad käänavad iseendale sootuks vastu – võrreldes sellega, kuidas nad algasid. Täpselt nii juhtus ka 90 aastat tagasi, mil Koostja Päts parlamendi tegevuse lõpetas. Tõsi, ametlikult Riigikogu laiali ei aetud, aga ta suruti lihtsalt maatasa. Riigikogulased said palka edasi, aga võisid kintsu kratsides kodudese laiali minna. Üsna kurb, et see juhtus Eestis – riigis, mille põhiseadust peeti veel 1920ndate alguses täiesti õigustatult maailma demokraatlikumaks. Koostja Pätsi teate luges ette Karl Einbund.