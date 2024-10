Teet Margna tunnistab, et pääses läbi ime kasiinosõltuvusest: ühel hetkel olin kõik oma mündid sinna aparaati pannud

Margna meenutab, et just sel ajal tulid Eestisse värvilised mänguaparaadid, kuhu sai münte sisse panna. «Aga tõde oli see, et ühel hetkel olin mina kõik oma mündid sinna aparaati pannud, nii et kasiinosõltuvus oli küll minu jaoks väga reaalne oht just ülikooli viimasel aastal ja esimesel paaril tööaastal, aga õnneks leidsin ma ime läbi jõu ja tõmbasin ennast sellest välja!»