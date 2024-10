Andrei Zevakin õnnelikust õnnetusest Ladina-Ameerikas: me isegi ei saanud aru, et midagi valesti oleks olnud

Savi, teeme ära!

Kuigi reisisaate tegemisel tuleb ikka ootamatusteks valmis olla, sujus Andrei sõnul kõik üsna planeeritult. Vaid Kuubal poksimise filmimisega meenub tal üks üllatav viperus: «Meie toimetaja oli enne plaani kokku leppinud ühe tüübiga, kelle juurde pidime minema. Kuidagi juhtus aga nii, et me sattusime valesse poksisaali ja läksime täiesti kogemata vale venna juurde, kes ise mitte midagi aru saamata filmis meiega kõik ära. Ja samal ajal see õige tüüp ootas meid hoopis mujal. Me isegi ei saanud aru, et midagi valesti oleks olnud,» meenutab Andrei õnneliku lõpuga seika. Ta lisab, et isegi kui Ladina-Ameerikas oli võib-olla suhtlus natuke keerulisem kui USAs, siis ikkagi sai kõik asjad kenasti aetud.