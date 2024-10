Eestlanna elu Dubai pilvepiiril: kuidas Tartu neiu leidis kodu maailma kõrgeimas hoones

«Kuldne pilet» andis vaatajatele harukordse võimalus piiluda elu maailma kõrgeimas hoones Burj Khalifas, kus elab Tartust pärit Lisete . Hoone, mis ulatub 828 meetri kõrgusele, on Dubai üks märgilisemaid sümboleid ja populaarsemaid turismiatraktsioone.

Just seal elab eestlanna enda saksa päritolu elukaaslase Julianiga. Nende koduaknast avaneb iga päev hingemattev vaade Dubai siluetile. Hoone on jagatud erinevateks tsoonideks, kus alumistel korrustel asub eksklusiivne Armani hotell ning ülemistel korrustel eluruumid ja kontorid. Elanikel, nagu Lisete ja Julian, on juurdepääs privaatsetele puhkealadele, jõusaalidele, basseinidele, spordisaalidele ning isegi hoone 122. korrusel asuvale restoranile Atmosphere, mis kandis pikki aastaid maailma kõrgeima restorani tiitlit.