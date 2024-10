LÕBUS VIDEO Kallis parfüüm pakkus Keili Sükijainenile paraja üllatuse: see lõhnab nagu hobusetall!

Spirit of Dubai parfüümide hinnad ulatuvad tuhandete eurodeni ja pood on tuntud oma erakordsete pakkumiste poolest. «Meie kõige kallim ja kuulsam parfüüm maksab üle ühe miljoni euro ning on kaetud tuhanete teemantidega,» selgitas poe esindaja, tutvustades pudelit, mida on saadaval ainult eritellimusel. Kuigi see parfüüm jäi saatejuhil proovimata, sai ta siiski võimaluse testida mitmeid teisi hinnalisi lõhnu.