SÜGISENE KLÕPS Liina Kersna ülikoolilinnast: minu ja Tartu suhe on olnud heitliku ajalooga teekond

Riigikogu liige ja endine haridus- ja teadusminister Liina Kersna (44) on Tartust lummatud.

«Tuulest viidud sügisesse Tartusse. Minu ja Tartu suhe on olnud pika ja heitliku ajalooga teekond, mis on toonud mind siia, Toomemäele. Enam kui aasta on meil olnud teine kodu Tartus ja sellest sügisest olen ka Tartu linna kodanik,» kirjutab ta Facebookis.