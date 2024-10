FOTOD JA VIDEOD Kiirtee äärde püstitati alasti Donald Trump

12-meetrine kuju, mis kaalub 2,7 tonni, asub osariikide vahelise 15. kiirtee kõrval traataiaga piiratud alal. Juures tekst «Crooked and Obscene» («Kõver ja nilbe»).

Kuju loonud kunstniku, kes soovis jääda anonüümseks, sõnul illustreerib Trumpi kuju läbipaistvust või selle puudumist poliitikas ning esitab vaatajale väljakutse poliitilise mõju üle kriitiliselt mõelda, vahendab Fox 13. Kunstniku sõnul on ta eesmärk, et kuju tekitaks mõtteid ja avaks diskussiooni poliitilise võimu ja juhtimise keerukusest, teatab The Independent.