MURE Viljandi valla vanahärra on hädas sotsiaaltranspordiga: kui mina maksan, peaksin saama valida ka autojuhi

Viljandi lähistel elavale 83-aastasele vanahärrale on määratud sotsiaaltransporditeenus, et ta saaks sõita Viljandisse kauplusesse. Härra räägib, et tal on raske liikumispuue ja südameprobleemi tõttu on tal keelatud raskete asjade tõstmine. «Valla poolt on määratud töötaja, kes mind linna sõidutab. Ma ei tohi üksinda liikuda. Kauplusesse pean ka minema nii, et saatja on kaasas. Mulle määrati autojuhiks Anne (nimi muudetud, toimetusele teada). Kui tema puhkusele läks, tuli asendajaks Sirje (nimi muudetud, toimetusele teada) ja nüüd ma soovingi ainult Sirjega sõita,» räägib härra põhjendades oma soovi sellega, et Sirjega sujub tal koostöö paremini.