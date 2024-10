SODIAAGISOSINAD Seekordne päikesevarjutus on üks ilusamaid: see võib tuua võimsaid uusi algusi

Soovitused nädalaks

Dagmar Lamp selgitab, et Karikate kolm sümboliseerib rõõmu, sõprust ja ühiseid tähistamisi ja pidusid. See kaart viitab sellele, et elu on hetkel täis kergust ja õnne, kus keskmes on koostöö ja toetavad suhted, eelkõige suhted naisterahvastega.