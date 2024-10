VIDEO Bolt Drive'i rendiauto on jäetud üksikult parklasse ligunema

Kõigepealt märkas tähelepanelik mööduja parklasse ripakile jäetud autot esmaspäeval, 16. septembril ning andis sellest teada ka Boltile, kuid vastuseid mees sealt ei saanud, et kas tegemist on mingisuguse õnnetusega või on sõiduk nimelt sinna jäetud.



Mõni nädal hiljem, kui Ahti möödus samast parklast, pani ta tähele, et Bolt Drive'i auto seisab endiselt keset veelompi, mis pani teda veel rohkem muretsema, et kas midagi on juhtunud. Kui mees üritas Boltiga uuesti ühendust võtta, jäi ta taas vastuseta. Niisiis võttis Elu24 lugeja ka toimetusega ühendust, et aru saada, mis toimub.



Videol on näha, kuidas auto seisab tõesti keset parklat, mida ümbritseb suur veekogu, mis on ilmselt tekkinud tihedast vihmasajust.