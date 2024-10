LILLEPOTIDRAAMA Pärnus nädalavahetuse veetnud Kaja Linkmann sai majutusasutuselt ootamatult trahvi: see on nii haige värk, ulme teema

Tiktokker Kaja Linkmann veetis meeleoluka nädalavahetuse Pärnus, ranna lähistel asuvas majutusasutus Villa Heermeyeris.

Vaata ka Pärnus Kajaga tehtud videointervjuud:

Nädalavahetus suvepealinnas lõppes aga trahvi ja draamaga. Nimelt nõudis villa omanik Kajalt lillepoti allaviskamise ja suitsetamise eest trahvi.

«See lillepott oli lahtiselt rõdu põrandal. Ja reedel oli torm,» väidab Kaja, kelle arvates on jutt poti alla viskamisest jabur. Majutusasutuse omanik nõudis selle eest aga 30 eurot. «Videotes on ka kuulda: on tuul, öösel oli jube torm. Seal on näha juba, kuidas lillepott on pikali ja öösel ju torm lennutas ta alla. Ausalt, ma isegi ei vaadanud.»

Kuivõrd Kaja trahviga ei leppinud, võttis ta majaomanikuga ühendust.

«Helistasin omanikule, rääkisin telefonis, ütles, et saab aru ja tühistab trahvi. Kui ütlesin, et pöördun meediasse, siis kohe muutis meelt, et kuna meediaga ähvardasin, siis ei tühista. Järgmine hommik hakkas jälle undamine pihta... See on nii haige värk, ausalt ka. Ulme teema, ma pole varem kokku puutunud millegi sellisega.»

Lendu läinud lillepott. Foto: Jekaterina Neff / erakogu