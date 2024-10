LEITUD Tartus kaduma läinud siiami kass Kitty peitis end ootamatus kohas

12-aastane kass Kitty läks kaduma 25. septembril Tartus aadressil Uus tänav 63a. «Ta lipsas kas uksest välja või hüppas teise korruse rõdult alla,» ütles kassi omanik Allan.

Tartus kaduma läinud siiami kass Kitty jõudis koju. Foto: Erakogu

«Kass on arglik. Ta pole kunagi õues käinud ning ei tunne ümbruskonda,» ütles omanik, kes avaldas kassi otsimise kuulutuse Facebookis grupis «Kadunud ja leitud loomad Tartus». 1. oktoobril avaldas Elu24 Kitty kadumisest artikli. 2. oktoobril teatas omanik, et kass on leitud.

Linnatänavatele pikalt uitama Kitty arvatavasti ei sattunudki, sest ta leiti naaberpüstaku remonditavast korterist.

«Naaberpüstakus remonti tegev ehitusmees helistas, et oli näinud kassi kadumise kuulutust ja kui ta korterisse läks, siis istus kass aknalaual. Ehitusmehel oli püstaku uks lahti ja korteri uks lahti ja kass vist tuli õuest sisse,» oletab omanik. Ta räägib, et nende kass on naabri rõdule ka varem sattunud, kuigi rõdudel on vahesein vahel. Kui aga pärast Kitty kadumist teda rõdudelt otsitud sai, ei olnud seal ühtegi jälge temast. «Ilmselt ta ronis nüüd ka sinna kõrvalrõdule ja oli nädal aega peidus kas seal rõdul või remonditavas korteris. Kui ise otsisime, siis rõdul ei olnud ja kõrvalrõdul olnud ehitaja ütles ka, et pole kassi näinud. Seega üsna müstika, kus ta nädal aega oli. Näljane ega janune ei tundunud olevat,» ütleb omanik.

«Nüüd kontrollin kindlasti üle, kas kassil kiip on või mitte. Kui ei ole, siis lasen panna. Kui peaks veel juhtuma, et jalutab minema ja satub varjupaika või kliinikumi, siis on omanik kiirelt tuvastatav,» ütleb Allan.

«Kokkuvõttes lahenes meie jaoks lugu õnnelikult, aga loo moraal on see, et oma lemmikutel tuleb ikka kogu aeg silma peal hoida, siis jäävad ka sellised mured olemata,» tõdeb ta.

«Hea üllatus on, et leidub väga palju osavõtlikke inimesi, kes teatavad, kui midagi märkavad jne. Kassi leidmisele aitas kindlasti kaasa ka Elu24-s ilmunud artikkel,» ütleb mees.

Kitty jõudis koju Foto: Erakogu