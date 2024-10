KURIKUULUS PIDU? «See oli Londoni nädala üritus, kus Dom Perignon voolas ojadena ning rahatähti lendas.» Katrin Lust lõi klaase kokku skandaalse P. Diddyga

Combs on olnud seksuaalse väärkäitumise süüdistuste esirinnas sellest ajast peale, kui tema endine tüdruksõber, 38-aastane Casandra Ventura ta 2023. aasta novembris vägistamise ja kehalise väärkohtlemise eest kohtusse kaebas. Ventura väitis, et megahiti «I'll Be Missing You» loo autor kuritarvitas teda regulaarselt, sealhulgas sundis teda seksima meesprostituutidega nende kümneaastase suhte jooksul. Pärast mehe endise tüdruksõbra paljastusi on välja tulnud mitmeid uusi süüdistusi. Combsi ootab ees veel mitu kohtuasja. Teda süüdistatakse grupiviisilises vägistamises, seksikaubanduses ja väljapressimises.