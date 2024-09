Erich Von Dänikeni uhhuu-teos "Milleks me oleme maa peal?" esitab segiläbi igasuguseid hullumeelseid teooriaid maa ajaloo ning tulnukate kohta. Ainuke küsimus, mille üle ta ei targuta on "Kes lasi õhku Inga Raitari kuivpeldiku?"

Dänikeni raamat Foto: arhiiv

Küsimus elu mõttest

Dänikeni küsimus "milleks me oleme maa peal" on osaliselt õige. Mitte keegi ei tea, miks Däniken koos oma sõpradega maa peal viibib, kui see muidugi üldse on Däniken, kes ütleb, et ta on Däniken. Sellise kaliibri vendasid ei saa iial usaldada, nad võivad vabalt olla reptiilid, kuju muutnud mardikad või juba Kurt Vonneguti kirjeldatud tulnukad, kes väljendasid ennast stepptantsu vihtudes ja peeretades, tahtes sel viisil lihtsalt inimkonda meid ähvardava huku eest hoiatada.

Misasja me siin planeedil töllerdame – seda on kõik juba aegade algusest teada tahtnud. Kõik religioonid, filosoofiad, ideoloogiad ja dänikenid pakuvad elu mõtte kohta igasuguseid vastukäivaid mõtteid. Kirjanik Dante ütles, et ta on jumalat näinud ja see olla meenutanud kõiki kokkuköidetud teadmisi, vihjates sellega, et lugupeetud issand on raamat.

Däniken on sootuks segane juurvili. Ta on kirjutanud umbes 50 raamatut, milles kõikides tõestab, et meie tsivilisatsiooni tekkelukku on korduvalt sekkunud tulnukad.