PÄEVAHOROSKOOP 1. oktoober: Neitsit võib tabada pettumus, Jäär vajab aega omaette olemiseks

Saad teada midagi uut, mis haakub sinu minevikuga. Ehk on infost kasu ka ammusest ajast õhku jäänud probleemide lahendamisel. NEITSI

Võid pettumusega avastada, et inimesed, keda oled pidanud oma hingesugulasteks, ei jagagi sinuga kõiki väärtushinnanguid. KAALUD

Päev kätkeb võimalusi õppimiseks ja enda arendamiseks. Ometi ei pruugi sa neid kasutada, sest võid tunda, et oled juba niigi tark. AMBUR

Ärivaist on suurepärane. On otsustusjulgust, mille toel saad sooritada läbimurde. Koostöö juhtivate jõududega on sujuv.