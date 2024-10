SEKSIKAS VIDEO Lauljatar Selena Gomez kostitas fänne eriti sensuaalse tantsuga

Malbe näitsik on pärast muusikaprodutsendi Benny Blancoga suhtesse minemist näidanud täiesti uut külge. Kui viimastel aastatel on Gomezi nähtud pigem vaoshoituna ning pigem tusasena, siis pärast pikki aastaid kokku-lahku suhet ning raske haiguse diagnoosi on 36-aastane muusikaprodutsent suutnud sütitada Gomezi hingetule ning toonud tema näole igapäevase naeratuse. Üha enam on näha Gomezit positiivse ning õnnelikuna. Naise sõnul on Blanco kõige naljakam inimene, keda ta tunneb.