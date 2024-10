«KUUUURIJA» Vang tegi aasta jooksul 1700 kaebust: vahel kestis üks pastapliiats pool päeva...

Jaak näeb välja nagu üks täiesti tavaline eesti mees. Tegelikult on aga Rakverest pärit 56-aastane mees suure osa oma elust veetnud vanglamüüride vahel.

Mehe elukäik on teda läbi elu ja pidevalt viinud kuritegudega trellide taha. Enda sõnul on ta korralikuks püüdnud hakata palju kordi, aga ikka ja jälle on ta astunud tagasi vanadele radadele ja kukkunud uuesti kinni.