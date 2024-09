Fit-modeli Euroopa meistrivõistlustel neljandaks tulnud Amani Kiivikas: ma kohe ei võida, aga see ajabki mu võidu järele näljaseks

Amani tunnistab, et kui võistlustest on pikem paus sisse jäänud, jääb ehk enesekindlusest pisut puudu ja on ka teatav ärevus. «Ma tunnen, et kui esimesel korral trikooga laval olin, ma võib-olla ei andnud endast maksimumi. Samas kleidivoorus tundsin kohe, et enesetunne oli kohe parem.»

Mis aga puudu jäi? «See ala on väga subjektiivne ja kunagi ei oska öelda, mida seal täpselt hinnatakse. Pealaest jalatallani peab kõik olema väga hästi, aga selle juures mängib väga suurt rolli ka see, kuidas sa end laval esitled ja milline energia sul on,» nendib Amani, tuues näiteks, et suurt rolli mängib ka näiteks nii kleidi kui trikoo värvivalik. «Ka see, kuidas sa suhestud ja suhtled publiku ja kohtunikega – see kõik loeb ja annab sellele üldisele olekule juurde. Kleidiga olles ma tundsin, et tegin seda, aga trikoovoorus jäi sellest natuke väheseks, ma arvan,» spekuleerib Amani tagantjärele. Sellegipoolest jääb ta tulemusega rahule.