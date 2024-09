Seda raadiost ei kuule! Ühismeedias lööb väsimatult laineid lugu Kakumäe emmedest

«Tahan üle kõige olla Kakumäe emme, et mu veres voolaks Aperol Spritz ja Arigato spordiklubis teaks mind igaüks,» alustab laulja Emily J oma sotsiaalmeedias hitiks saanud lugu. Veidi üle üheminutilist lugu jagas Emily J oma TikToki kontol 31. augustil ja kuu ajaga on see kogunud ligi 93 000 vaatamist. See on noore laulja ja laulukirjutaja kõige populaarsem TikToki video.

Olgugi et lugu on TikToki postitatud kuu aega tagasi, siis selle postituse alt leiab ka värskemaid kommentaare. «Siin lõhnab ande järele. Andku Jumal jõudu, et see ei jääks ainsaks looks,» kommenteeris keegi 29. septembril.

Mõned nädalad varem märkis keegi: «Kakumäelasena – vist pisut vale ettekujutus siinsest.»

Kuid erinevalt osast ei võtnud kõik Kakumäe elanikud lugu liialt tõsiselt. Üks neiu jagas postituse all, et selle saatis talle edasi tema ema, kes on üks Kakumäe emmedest. «Ja siis saatis pildi, kuidas ta on Itaalias Apersol Spritsi joomas,» lisas neiu huumoriga.

Emily J ise suhtus viraalseks läinud loosse samuti huumoriga. «Ma olen teis kõigis nii pettunud! Kujuta ette, et sa oled aastaid millegi nimel pingutanud, enda kallal tööd teinud, et saada vähemalt heaks. Mitte isegi suurepäraseks, aga vähemalt heaks. Minu puhul siis muusika. Aastaid laulnud, kirjutanud, nii Eestis kui välismaal, reaalselt ööd ja päevad stuudios veetnud, lugusid välja andnud, [...] ja siis mingil suvalisel laupäeval, pohmas peaga, eelmise õhtu meik veel näos, postitad sellise s**a, ja see saab kõige rohkem vaatamisi, mis su ühelgi teisel asjal on.»

«Ei, see on super!» märkis Emily J sarkastiliselt ja lisas hiljem, et tegi nalja ning on tänulik, et teised tema humoorikat lugu nii hästi vastu võtsid.

Mõned nädalad hiljem tuli välja ka Emily J enda uus lugu «Kõrgustes». Lugu on Kakumäe emmedest rääkinud loo valguses veidi tagasihoidlikumate numbritega, kuid siiski edukalt paljude südame võitnud. Youtube'is on muusikavideo kogunud 30 000 vaatamist, Spotifys on seda kuulatud ligi 10 000 korda.