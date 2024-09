Facebookis müüdi enneolematu hinnaga Wiiralti graafikat: pärast ajakirjaniku päringut kuulutus kadus

Facebooki kunstisõprade gruppi pandi müüki väidetav Wiiralti «Põrgu» – seda hinnaga 67 000 eurot. Mõni aeg pärast ajakirjaniku poolt müüjale sõnumi saatmist oli kuulutus grupist kadunud. «Olen kunstikoguja ning varem olen müünud läbi Hausi. Mõtlesin seekord, et lihtsalt pääsen haamritasust,» selgitab Wiiralti müüki pannud mees, kelle sõnul on tegu originaalteosega.

«No see ei ole tavapärane,» ütleb galerist Piia Ausman teose hinda kommenteerides ja toob välja ka selle, et taolistel platvormidel kunsti ostmine toimub inimese enda vastutusel. «Wiiraltit on ka väga palju järele tehtud,» lisab Ausman.