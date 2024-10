Soomes Lahti kesklinnas asub väärtuslik hoone, mille esimesel korrusel tegutsevad näiteks juuksur ja elustiili butiik, kuid mille kõrgematel korrustel asuvad korterid. Viimased neli kuud on kõik hoone üürnikud pidanud läbi saama ilma vee ja kütteta, kuid see on vaid jäämäe tipp, mille all võib olla peidus ulatuslik maksupettus. Kusjuures hoonega on seotud ka Eesti ettevõte, millelt sai Soome ettevõte 1,8 miljonit eurot laenu.