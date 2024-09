Suri Rootsi juurtega kantrilaulja ja Kuldgloobusega pärjatud näitleja Kris Kristofferson

Sarnast edu ta näitlemises hiljem ei saavutanud, kuid 1998. ja 2002. aastal mängis ta Hollywoodi suurfilmides «Blade» ja «Blade II», mille poolest on ta laiemale avalikkusele rohkem tuntud. Aastakümnete jooksul tegi ta kaasa mitmetes filmides, mõned tuntumad kui teised, kuid tema viimased rollid jäävad 2018. aastasse.

Samal ajal jätkas ta ka muusikaga, luues 1985. aastal oma sõprade, Johnny Cashi, Waylon Jenningsi ja Willie Nelsoniga bändi The Highwaymen. «Iga kord kui ma vaatan pilti Williest, endast, Johnist ja Waylonist, mõtlen, kui võrratu see on, et nad koristaja enda sekka lasid,» viitas Kristofferson iseendale.