ELU25 Juku-Kalle Raid: kuidas juubilar Mart Juur 20 aastat tagasi MOTOROLA V33 mobiiltelefoni testis

Olin seda aparaati vaevalt 2 minutit kasutanud, kui juba sain tigedaks nagu vapsik. Naahui te toodate telefone, mille nuppude vajutamiseks peavad sul olema peenikesed sõrmed nagu lapsel või naisterahval? Minu käed karedad on tööst, sõrmed jämedad justkui redelipulgad, kõigi normaalsete Eesti meeste sõrmed on sellised. Ainult siidikäppade ja tööpõlgurite nuudelnäpud suudavad hiiresitasuurustele klahvidele pihta saada. Aga mis teha, juba ammu tundub mulle, et moodsate patefonide valmistajad näevad oma toodete sihtgrupina just päevavargaid, kanaajudega naisi ja arutuid lapsi.

Näiteks film, mis mul fotoaparaadis hetkel sees on, sai sinna topitud kaks aastat tagasi ja sellestki on pool kasutamata. Kesse fotosid ikka vaadata jõuab, eriti digitaalseid? Kui mõnel peaks tulema hull mõte mulle mingeid telefoniga tehtud pilte saata, siis ma dileidin need silmapilk, raiskamata elektrit avamise peale. Foto olgu paberist, mustvalge ning tema koht on vanaema pildialbumis, raiuge see endale pähe.