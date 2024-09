NÄDALAHOROSKOOP Kaalud peavad oma elus midagi muutma, Jäära partner võib teda üllatada

Oleme jõudnud varjutuste perioodi südamesse ning nädal toob päikesevarjutuse Kaalude tähemärgis. Kõige suuremaks teemaks on tasakaal kõiksugu inimsuhetes ning vajadus väljendada rohkem oma individuaalseid seiskohti – seda just suurema tasakaalu, mitte tasakaalu häirimise nimel.

Tuletan meelde, et allpool on üksnes üldistatud päikesemärgi horoskoop, kuid iga inimene on palju rohkem kui tema päikesemärk. Tõelised vastused peituvad individuaalses sünnikaardis ja kes tunneb sügavamat huvi, võib pöörduda otse minu poole.