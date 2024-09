Näitleja Rebel Wilson abiellus Itaalias

Möödunud aasta veebruaris kihlus Austraalia näitlejanna Rebel Wilson Disneylandis pikaaegse kallima Ramona Agrumaga. Nüüd on paar abiellunud, pulmapidu peeti laupäeval Itaalias Sardiinias, vahendab People . Väidetavalt oli tegu intiimse ja pigem pisema pulmapeoga, vahendab Independent .

Itaalia valiti pulma sihtkohaks väidetavalt seetõttu, et sel riigil on paari jaoks oluline tähendus ning nende esimene avalik puhkus paarina oli just Itaalias, seda 2022. aastal.