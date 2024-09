«See oli uskumatu kogemus, mida ei vahetaks millegi vastu!» kinnitavad kõik häälesaates osalejad justkui ühest suust. Kõik osalejad pakkusid televaatajatele ägedaid muusikalisi etteasteid, samas kui televaatajad pidid pead murdma, kellega on tegu... Kuid nüüd on aeg nendega lähemalt tutvuda.

«Ma tõesti ei arvanud, et ma nii kaugele jõuan,» tõdeb saates «Ma näen su häält» osalenud Operaator Kõps ehk Silver Robin Marimäe (17), kelle emotsioonid olid pärast Ingeriga dueti laulmist väga ülevad.

Noormees märgib, et laval oli närv hoopiski suurem, kui ta oleks arvata osanud. «Kuna olen varem laval laulnud, siis ei osanud seda ette näha, et jalg värisema hakkab,» selgitab ta ja lisab, et iga päev laulab ta Rahvusooper Estonia poistekooris ning Rahvusooper Estonia meeskvintetis.