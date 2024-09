VIDEO Häälesaates teesklejana osalenud Ave Kütt: ma ei laula duši all, sest muidu mu perekond kuuleb ja vaesed nemad

«Tõesti, tõesti, laulmisest on asi kaugel,» räägib häälesaates osalenud Lillehaldjas Ave Kütt (40), kes ei laula isegi duši all. «Muidu minu perekond kuuleb ja vaesed nemad,» naerab Ave ja lisab, et laulab ainult autos, kui keegi ei kuule. «1994. aastal käisin laulupeol ja sinna see jäi...»

Nagu juba karakterinimi ütleb, siis Ave suureks kireks on lilled. «Mul on suur aed ja hobikorras teen ka kimpe, kuna mul on suur pere, siis väga hea on oma ajast lilled sünnipäevale kaasa anda,» selgitab ta ja märgib: «Tööalaselt olen ma turundusjuht ühes asutuses, mis tegeleb eakate ja erivajadusega inimeste koduhooldusega, et nad saaksid pikemalt kodus elada.»